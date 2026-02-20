Пять стран Европы объединятся ради «дешевых систем» ПВО Bloomberg: пять стран Европы запустят проект по производству ракет для ПВО

Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша намерены запустить проект по «дешевым системам» ПВО, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В рамках инициативы они будут выпускать беспилотники и ракеты для комплексов противовоздушной обороны.

По данным агентства, о запуске проекта объявят на заседании министров обороны упомянутых стран. На нем будут присутствовать замгенсекретаря НАТО Радмила Шекеринская и глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Инициатива будет называться «Бюджетные системы управления и автономные платформы».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны — участницы ЕС в 2025 году нарастили военные расходы на 80%. По ее словам, такая статистика прослеживается в сравнении с показателями до начала специальной операции на Украине.

В свою очередь лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что план ЕС по совместной обороне способствует созданию тоталитарной системы и уничтожению национального суверенитета. Он считает, что данная инициатива ведет страны сообщества на скотобойню.