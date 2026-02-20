В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине

Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша начнут более тесно сотрудничать в разработке БПЛА, сообщает Reuters. Инициатива призвана извлечь уроки из конфликта на Украине.

Пять крупнейших европейских военных держав... хотят ускорить разработку БПЛА. Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша планируют дать начало соответствующей инициативе... Цель заключается в том, чтобы усилить собственное оружейное производство и извлечь уроки из [конфликта] на Украине, — говорится в сообщении.

По сообщениям, проект получит название Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP). В его рамках планируется тесное сотрудничество по разработке и производству недорогих вооруженных систем и автономных платформ. Указывается, что это делается на фоне так называемой «российской угрозы».

Ранее военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Украине пришлось перенести часть производства беспилотников в Польшу, так как ВС РФ успешно атаковали места сборки БПЛА и производства некоторых деталей. По его словам, речь идет о дронах самолетного типа, которые ВСУ использовали для ударов вглубь России.