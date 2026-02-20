Посол РФ отказал Берну в праве называться «честным брокером» из-за Киева Посол Гармонин: Швейцария не может быть предпочтительным местом для переговоров

Швейцария утратила статус нейтрального государства и больше не может считаться «честным брокером» на переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил посол России в стране Сергей Гармонин. По его словам, которые приводит РИА Новости, Берн не соблюдает главный принцип нейтралитета — одинаковое отношение к обеим сторонам.

Посол подчеркнул, что государство воспринимается как нейтральное только при равноудаленной позиции в отношении участников конфликта. Россия такой позиции от официального Берна не наблюдает, хотя дипломат признал, что Швейцария ведет себя более сдержанно по сравнению с некоторыми другими западными странами.

Поэтому она может выступать в качестве одной из возможных переговорных площадок наравне с другими странами, но в то же время она не может восприниматься в качестве «честного брокера» или предпочтительной локации для проведения переговоров, — резюмировал Гармонин.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Женеве 17–18 февраля Владимир Мединский заявил, что прошедшие встречи по урегулированию украинского кризиса носили напряженный, но конструктивный характер. По его словам, консультации продолжались два дня, потребовали значительного времени и проходили в различных форматах.