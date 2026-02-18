Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 19:08

«Тяжелые, но деловые»: в Женеве прошли переговоры РФ, Украины и США — фото

Отель «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины Отель «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Женеве завершился очередной раунд переговоров России и Украины при участии США, который проходил с 17 по 18 февраля. Если предыдущие встречи в Абу-Даби затрагивали в основном вопросы безопасности, то в Швейцарии делегации сосредоточились на обсуждении более широкого круга тем. В частности, речь шла о территориальном вопросе.

В первый день переговоры продолжались около шести часов, во второй — менее двух. Консультации проходили как в трехстороннем формате, так и в двухстороннем. Делегация РФ провела встречи с представителями США и Украины по отдельности.

Еще до завершения переговоров спецпосланник американского президента Стив Уиткофф объявил, что в дискуссии наметился существенный прогресс. Глава российской делегации Владимир Мединский в свою очередь подчеркнул, что консультации были тяжелыми, но деловыми.

По словам помощника президента РФ, следующий раунд может пройти в ближайшее время.

Как проходили переговоры России, Украины и США в Швейцарии — в фотогалерее NEWS.ru.

Отель «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Отель «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Журналисты у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Журналисты у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Журналисты у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Журналисты у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Журналисты у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Журналисты у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где состоялись переговоры представителей России, США и Украины
Сотрудники правоохранительных органов у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где состоялись переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Приезд российской делегации к отелю «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Приезд российской делегации к отелю «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Приезд российской делегации к отелю «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Приезд российской делегации к отелю «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Приезд российской делегации к отелю «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Приезд российской делегации к отелю «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Приезд российской делегации к отелю «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Приезд российской делегации к отелю «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Сотрудник полиции на мотоцикле у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Сотрудник полиции на мотоцикле у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) на переговорах с США и Украиной в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) на переговорах с США и Украиной в Женеве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Пресс-центр отеля «Интерконтиненталь» в Женеве
Пресс-центр отеля «Интерконтиненталь» в Женеве
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Владимир Мединский
переговоры
делегации
Украина
США
Россия
Женева
Швейцария
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ход РФ довел Зеленского до истерики, переговоры в Женеве: что будет дальше
Долги по кредитам и ЖКУ: на сколько могут урезать пенсию, что делать
«Европа в панике»: сбылись пророчества Владимира Путина 20-летней давности
Путин назвал приоритеты на годы вперед
Сотрудники бегут с украинского телеканала
Захарова поставила признание Макрона рядом с тайной Пугачевой
В Госдуме ответили, кто мешает достижению мира на Украине
Запорожская АЭС получила российскую лицензию на второй энергоблок
Мужчина выиграл 20,2 млн рублей на необычной ставке
Ребра воткнулись в печень: мать освободили после убийства сына?
«Жалко»: Кушанашвили об изгнании Сабурова из России
Реконструкция трамвайных путей в Саратове обернулась уголовным делом
Мать Гуменника поставила точку в вопросе смены гражданства фигуриста
Советник главы ДНР рассказал всю правду о восстаниях бойцов в рядах ВСУ
По заветам Гитлера. Пока Германия нищает, ВПК зарабатывает миллиарды
«Народный губернатор» Донецка ответит за дискредитацию ВС России
«Тяжелые, но деловые»: в Женеве прошли переговоры РФ, Украины и США — фото
Макаревич решил отметить 23 Февраля концертом в Германии
Депутат Колунов предупредил об изменении правил оплаты ЖКУ с 1 марта
Труп в зеленке. Как сталкер расправился со стюардессой в Дубае, подробности
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.