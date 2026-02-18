«Тяжелые, но деловые»: в Женеве прошли переговоры РФ, Украины и США — фото

Отель «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины

«Тяжелые, но деловые»: в Женеве прошли переговоры РФ, Украины и США — фото

В Женеве завершился очередной раунд переговоров России и Украины при участии США, который проходил с 17 по 18 февраля. Если предыдущие встречи в Абу-Даби затрагивали в основном вопросы безопасности, то в Швейцарии делегации сосредоточились на обсуждении более широкого круга тем. В частности, речь шла о территориальном вопросе.

В первый день переговоры продолжались около шести часов, во второй — менее двух. Консультации проходили как в трехстороннем формате, так и в двухстороннем. Делегация РФ провела встречи с представителями США и Украины по отдельности.

Еще до завершения переговоров спецпосланник американского президента Стив Уиткофф объявил, что в дискуссии наметился существенный прогресс. Глава российской делегации Владимир Мединский в свою очередь подчеркнул, что консультации были тяжелыми, но деловыми.

По словам помощника президента РФ, следующий раунд может пройти в ближайшее время.

Как проходили переговоры России, Украины и США в Швейцарии — в фотогалерее NEWS.ru.