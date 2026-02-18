«Тяжелые, но деловые»: в Женеве прошли переговоры РФ, Украины и США — фото
Отель «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
В Женеве завершился очередной раунд переговоров России и Украины при участии США, который проходил с 17 по 18 февраля. Если предыдущие встречи в Абу-Даби затрагивали в основном вопросы безопасности, то в Швейцарии делегации сосредоточились на обсуждении более широкого круга тем. В частности, речь шла о территориальном вопросе.
В первый день переговоры продолжались около шести часов, во второй — менее двух. Консультации проходили как в трехстороннем формате, так и в двухстороннем. Делегация РФ провела встречи с представителями США и Украины по отдельности.
Еще до завершения переговоров спецпосланник американского президента Стив Уиткофф объявил, что в дискуссии наметился существенный прогресс. Глава российской делегации Владимир Мединский в свою очередь подчеркнул, что консультации были тяжелыми, но деловыми.
По словам помощника президента РФ, следующий раунд может пройти в ближайшее время.
Как проходили переговоры России, Украины и США в Швейцарии — в фотогалерее NEWS.ru.
Отель «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Журналисты у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Журналисты у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Журналисты у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где состоялись переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Приезд российской делегации к отелю «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Приезд российской делегации к отелю «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Приезд российской делегации к отелю «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Приезд российской делегации к отелю «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Сотрудник полиции на мотоцикле у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) на переговорах с США и Украиной в Женеве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Пресс-центр отеля «Интерконтиненталь» в Женеве
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости