Серябкина раскрыла условие воссоединения с группой Serebro

Серябкина заявила о готовности принять участие в юбилейном концерте Serebro

Ольга Серябкина Ольга Серябкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Ольга Серябкина заявила, что готова принять участие в большом концерте, посвященном 20-летию группы Serebro. В беседе с РИА Новости артистка добавила, что вопрос об организации такого мероприятия лучше задавать основателю коллектива Максиму Фадееву.

Если мы говорим про большой концерт по случаю юбилея с золотыми составами коллектива, то, конечно же, этот вопрос лучше задавать основателю группы Максиму Фадееву. И если он захочет сделать такой концерт и пригласить меня, то я с удовольствием в нем бы поучаствовала, — поделилась певица.

Серябкина добавила, что поклонники смогут услышать главные хиты группы на ее сольном концерте в Москве 24 апреля. Певица отметила, что годы в коллективе стали важной частью ее творческой биографии и она с теплом вспоминает этот период.

Ранее Фадеев сообщил, что в скором времени свет увидит альбом певицы Елены Зосимовой, записанный более 20 лет назад. Он назвал материал «настоящей музыкальной капсулой времени из нулевых».

До этого Фадеев заявил, что массовое распространение ИИ-контента на музыкальных платформах привело к снижению общего уровня качества выпускаемой музыки. По его мнению, проблема при этом заключается не в самой технологии, а в отсутствии профессионального подхода.

