Воссоединение SEREBRO, Фадеев, личная жизнь: как живет Ольга Серябкина

Певица Ольга Серябкина рассказала об условиях воссоединения с группой SEREBRO. Что об этом известно, какие отношения ее связывали с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым?

Воссоединение SEREBRO

Серябкина заявила, что готова принять участие в большом концерте, посвященном 20-летию группы SEREBRO. Артистка добавила, что вопрос об организации такого мероприятия лучше задавать основателю коллектива Максиму Фадееву.

«Если мы говорим про большой концерт по случаю юбилея с золотыми составами коллектива, то, конечно же, этот вопрос лучше задавать основателю группы Максиму Фадееву. И если он захочет сделать такой концерт и пригласить меня, то я с удовольствием в нем бы поучаствовала», — поделилась певица.

Серябкина добавила, что поклонники смогут услышать главные хиты группы на ее сольном концерте в Москве 24 апреля. Певица отметила, что годы в коллективе стали важной частью ее творческой биографии и она с теплом вспоминает этот период.

Отношения с Фадеевым

У Серябкиной на протяжении нескольких лет продолжается конфликт с другой экс-участницей SEREBRO Еленой Темниковой. Елена заявляла, что разочаровалась в Ольге из-за ее романа с Максимом Фадеевым.

«Мне стыдно, что я случайно вхожу в комнату и там что-то вижу, им стыдно, что они это скрывают, как дети. Они вынуждены постоянно что-то придумывать. Им неловко, и они ненавидят меня, которая их застукала. Весь этот напряг случился на почве того, что несколько лет все вот так тщательно скрывалось, а все обросло большим враньем», — говорила Темникова.

Серябкина отрицала эту информацию.

В июле 2025-го Серябкина заявила, что считает своим учителем по жизни Максима Фадеева. Певица подчеркнула, что он дал «много уроков», в ходе которых ей приходилось принимать в том числе трудные решения.

«Своим учителем по жизни я считаю, наверное, Максима Фадеева. Он действительно очень многому научил, я ему за все это благодарна. При этом он не просто меня научил, он мне дал много разных уроков. И тех, в которых мне было сложно, и тех, в которых мне нужно было делать выбор, при этом взвешивая все», — сказала певица.

Серябкина добавила, что продюсер давал всем своим артистам возможность получать от него профессиональные знания, однако не все воспользовались этим шансом. Она подчеркнула, что с большим интересом наблюдала за тем, как создаются песни и клипы.

Личная жизнь

В 2020 году исполнительница вышла замуж за предпринимателя Георгия Начкебию. В конце 2021 года у супругов появился сын Лука.

8 декабря 2023 года Серябкина за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» заявила, что впредь не будет отвечать на вопрос о двухлетнем сыне, в частности о том, с кем он находится. Она подчеркнула, что это официальное заявление «матери года», передавал корреспондент NEWS.ru.

Певица рассказала, что у нее сейчас много разных выступлений и интервью, на которых ей задают самый ненавистный вопрос, с кем сейчас ее ребенок.

«Почему я должна вам рассказать, с кем сейчас ребенок? Почему вообще вы об этом спрашиваете? Какое вам дело в принципе? Поэтому с сегодняшнего дня я больше не отвечаю на этот вопрос. Официально заявляю. Мать года!» — сказала исполнительница.

