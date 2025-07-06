«Дал много уроков»: Серябкина раскрыла имя своего учителя жизни

Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина в Telegram-канале заявила, что считает своим учителем по жизни продюсера Максима Фадеева. Певица подчеркнула, что он дал «много уроков», в ходе которых ей приходилось принимать в том числе трудные решения.

Своим учителем по жизни я считаю, наверное, Максима Фадеева. Он действительно очень многому научил, я ему за все это благодарна. При этом он не просто меня научил, он мне дал много разных уроков. И тех, в которых мне было сложно, и тех, в которых мне нужно было делать выбор, при этом взвешивая все, — сказала певица.

Серябкина добавила, что продюсер давал всем своим артистам возможность получать от него профессиональные знания, однако не все воспользовались этим шансом. Она подчеркнула, что с большим интересом наблюдала за тем, как создаются песни и клипы.

Ранее Фадеев опроверг домыслы, что он может быть отцом ребенка Серябкиной. Он рассказал, что не поддерживает общение с бывшей солисткой SEREBRO, однако позволил ей исполнять хиты музыкального коллектива.