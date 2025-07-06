Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 20:03

«Дал много уроков»: Серябкина раскрыла имя своего учителя жизни

Серябкина назвала Максима Фадеева своим учителем в жизни

Певица Ольга Серябкина на премии «VOICE: Главные лица» Певица Ольга Серябкина на премии «VOICE: Главные лица» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина в Telegram-канале заявила, что считает своим учителем по жизни продюсера Максима Фадеева. Певица подчеркнула, что он дал «много уроков», в ходе которых ей приходилось принимать в том числе трудные решения.

Своим учителем по жизни я считаю, наверное, Максима Фадеева. Он действительно очень многому научил, я ему за все это благодарна. При этом он не просто меня научил, он мне дал много разных уроков. И тех, в которых мне было сложно, и тех, в которых мне нужно было делать выбор, при этом взвешивая все, — сказала певица.

Серябкина добавила, что продюсер давал всем своим артистам возможность получать от него профессиональные знания, однако не все воспользовались этим шансом. Она подчеркнула, что с большим интересом наблюдала за тем, как создаются песни и клипы.

Ранее Фадеев опроверг домыслы, что он может быть отцом ребенка Серябкиной. Он рассказал, что не поддерживает общение с бывшей солисткой SEREBRO, однако позволил ей исполнять хиты музыкального коллектива.

Ольга Серябкина
Максим Фадеев
учителя
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготу для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Греческий сухогруз подвергся нападению у берегов Йемена
Аэропорт Пулково временно возобновил работу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.