Беременность, избиения, хакеры, возвращение в кино: как живет Ивлеева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опровергла слухи о своей беременности и избиениях мужем Филиппом Бегаком. Что об этом известно, правда ли, что Ивлеева вернется в кино?

Откуда возникли слухи о беременности Ивлеевой

Ранее в аккаунте Ивлеевой в одной из соцсетей, на который подписаны 17,5 млн человек, появились резонансные сообщения: «Кто мог подумать, что 2026 год принесет такие новости. И да, я беременна»; «Это самый волнующий и удивительный момент в нашей жизни. Я не могу передать, как счастлива и благодарна за каждый день, каждый момент».

Позже на странице от имени Ивлеевой был опубликован рассказ о домашнем насилии: «Ушла от мужа. Я долго молчала. Слишком долго. Молчание стало моим щитом, моей тюрьмой и моей привычкой. Но сегодня я больше не хочу прятаться. Со стороны все выглядело „почти нормально“. Обычная семья. Обычные фотографии. Обычная жизнь. Но за закрытой дверью начинался совсем другой мир. Мир, где запах алкоголя означал тревогу. Где шаги в коридоре заставляли замирать. Где каждое слово могло стать искрой. Он страдал алкоголизмом. И вместе с зависимостью приходили крики, унижения, жестокость. Во время беременности — времени, когда женщина должна чувствовать защиту, — я училась выживать».

Блогер вышла на связь с подписчиками через другой аккаунт и заявила, что ее основная страница взломана хакерами.

«Мой аккаунт до сих пор находится в руках мошенников. У меня нет к нему доступа. Не переходите там по ссылкам и не переводите никаких денег никому! Давайте попробуем заблокировать эту страницу. Пожалуйста, переходите на эту страницу и жалуйтесь на нее беспощадно. <…> Ущербыши берут видео из архива, если быть внимательными, видно, что в каждой сторис я из разных годов! То худая, то пышнощекая, то с короткими [волосами], то с длинными», — пояснила Ивлеева.

О том, что ее аккаунт взломали, Ивлеева сообщила еще 17 февраля.

«Все посты, сторис и личные сообщения, которые вы видите от моего имени, сейчас не мои», — предупредила Ивлеева.

22 февраля она заявила, что вернула доступ к странице. Также в видеообращении Ивлеева опровергла слухи о беременности и избиениях мужем.

«Я даже не знаю, как это комментировать. Это дичь, это фейк, это фальшь! Мне очень жаль, если кто-то попался на мошенников, которые использовали мое лицо и мой авторитет, чтобы обманывать моих подписчиков. Сейчас все позади. Ура! Мы снова с вами», — сказала телеведущая.

Как живет Ивлеева

В последнее время Ивлеева усердно занялась своей внешностью. В частности, она решила сменить имидж на фоне взлома аккаунта. 34-летняя телеведущая выложила фото, на котором предстала с объемной укладкой и окрашенными в блонд волосами. Она сообщила, что твердо решила вновь стать блондинкой.

«Чтобы хоть как-то поднять себе настроение, я сегодня полноценно вернулась к блонду», — указала Ивлеева.

Подписчики также предположили, что блогер увеличила грудь. Сама Ивлеева говорит, что дело в гормонах и других естественных факторах.

«То худеем, то полнеем! Гормоны плюс вайбы и растущая луна», — ответила Ивлеева фанатам.

При этом хирург Денис Агапов заявил, что у знаменитости виден контур большой грудной мышцы, который поднимается над грудной клеткой, что может указывать на установку имплантов.

«Если оценить все фотографии Ивлеевой, которые есть в интернете, то видно, что динамика изменения формы торса у нее достаточно яркая. Несмотря на то что она была в разной весовой категории, груди у нее практически не было, даже если очень сильно постараться, то липофилинг она сделать не сможет. <…> В боковых проекциях видно, что контур большой грудной мышцы поднимается над грудной клеткой, это стопроцентный признак имплантов», — пояснил Агапов.

Он добавил, что блогер могла потратить 1 млн рублей на операцию.

Помимо этого, Ивлеева также начала удалять татуировки с тела.

Вернется ли Ивлеева в кино

Телекритик Александр Горбунов рассказал, что Ивлеева может появиться на экране впервые после скандала двухлетней давности с «голой» вечеринкой. По его словам, артистка снималась во втором сезоне сериала «Монастырь».

«Настя Ивлеева снималась во втором сезоне сериала „Монастырь“. Мне это подтвердили несколько членов съемочной группы в неофициальной беседе. Конечно, официально это не заявили», — сообщил Горбунов.

Он отметил, что пока неясно, останутся ли эпизоды с участием Ивлеевой в финальном монтаже сериала.

«Факт того, что ее допустили до съемок, говорит о многом», — считает критик.

