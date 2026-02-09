Стало известно о тратах Ивлеевой на увеличение груди

Хирург Денис Агапов заявил, что блогер Анастасия Ивлеева могла потратить 1 млн рублей на операцию по увеличению груди. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Звездач», у знаменитости виден контур большой грудной мышцы, который поднимается над грудной клеткой, что говорит об установке имплантов.

Если оценить все фотографии Ивлеевой, которые есть в интернете, то видно, что динамика изменения формы торса у нее достаточно яркая. Несмотря на то, что она была в разной весовой категории, груди у нее практически не было, даже если очень сильно постараться, то липофилинг она сделать не сможет. <…> В боковых проекциях видно, что контур большой грудной мышцы поднимается над грудной клеткой, это стопроцентный признак имплантов, — отметил Агапов.

Канал пишет, что цена такой пластики зависит от клиники и варьируется от 200 до 800 тыс. рублей. Также, говорится в материале, играют роль и используемые импланты, стоимость которых достигает 300 тыс. рублей, потому в сумме подобные операции могут обойтись в 1 млн рублей.

До этого продюсер Леонид Дзюник в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Ивлеева не вернется в шоу-бизнес. Он назвал ее «мыльным пузырем» и человеком без какого-либо ценного багажа. По словам продюсера, об экс-ведущей все уже давно забыли. Он отметил, что Ивлеева не обладает багажом знаний и умений, а также не имеет ценного бэкграунда, что она никогда и не скрывала.