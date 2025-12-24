Продюсер объяснил, почему Ивлеева не вернется в шоу-бизнес Продюсер Дзюник: Ивлеева не вернется в шоу-бизнес, о ней там даже не помнят

Блогер Анастасия Ивлеева не вернулась и не вернется уже никогда в шоу-бизнес, потому что «она — мыльный пузырь», человек без какого-либо ценного багажа, поделился мнением с NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник. Он сказал, что о Настюшке-опасности все давно забыли.

Вернулись те, кто реально что-то из себя представляет. Ну пошли они на вечеринку и зашли «не в ту дверь», бывает. Но все понимают, насколько талантливы Филипп Киркоров, Лолита Милявская и даже Ксения Собчак. Настя Ивлеева — это мыльный пузырь, — сказал Дзюник.

Продюсер отметил, что Ивлеева не имеет никакого багажа знаний и умений, не обладает никаким ценным бэкграундом и никогда этого даже не скрывала.

Поэтому она не вернулась и не вернется никогда. Спасибо вам, только вы, [NEWS.ru], и вспомнили о ней, — резюмировал Дзюник.

Ранее экс-директор артиста Филиппа Киркорова продюсер Леонид Дзюник высказал мнение, что новая протеже поп-короля Марго не является звездой, она ничего из себя не представляет. Он добавил, что у поп-короля была только одна настоящая любимица, которую он продвигал по-настоящему, — певица Анастасия Стоцкая.