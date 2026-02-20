Установлены личности погибших при трагедии с «буханкой» на Байкале Следователи установили личности пяти человек, провалившихся под лед на Байкале

Правоохранительные органы установили личности пяти человек, находившихся в автомобиле УАЗ, который провалился под лед на Байкале, сообщили в управлении Следственного комитета России по Иркутской области. Речь идет о четырех туристах и 44-летнем водителе транспортного средства. Также стало известно, что один из погибших — ребенок, передает ТАСС.

На данный момент установлены личности пяти человек: водитель — 44-летний местный житель и четыре туриста, в том числе один выживший, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время выживший турист находится на базе отдыха. В скором времени его он будет допрошен следователями.

Трагедия на Байкале произошла в эту пятницу, 20 февраля. Компания туристов ехала на экскурсию к мысу Три Брата, по дороге водитель не заметил трещины, автомобиль провалился под лед. По предварительным данным, одному туристу удалось выбраться.

По данным АТОР, китайские туристы отправились в поездку на Байкал после договоренности с местным жителем. Иностранцы не обращались к конкретным компаниям для организации экскурсии. При этом толщина льда не соответствовала нормам безопасности.