20 февраля 2026 в 15:43

Появились детали об организаторе трагической поездки туристов на Байкал

АТОР: китайские туристы договорились о поездке на Байкал с местным жителем

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
Китайские туристы отправились в поездку на Байкал после договоренности с местным жителем, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР). Там отметили, что иностранцы не обращались к конкретным компаниям для организации экскурсии.

Китайские туристы, погибшие на Байкале, <…> договорились о поездке напрямую с местным жителем, — говорится в сообщении.

В АТОР рассказали, что маршрут поездки не был согласован со спасательными службами. Толщина льда, куда отправились туристы, не соответствовала нормам безопасности, добавили там.

Ранее сообщалось, что водитель провалившегося под лед Байкала автомобиля УАЗ по имени Николай выехал на переправу, чтобы прокормить семью. Известно, что многодетный отец регулярно проводил экскурсии. Он заехал на лед, несмотря на запрет. В результате 44-летний мужчина и группа китайских туристов погибли.

Трагедия на Байкале произошла в эту пятницу, 20 февраля. Компания иностранных туристов ехала на экскурсию к мысу Три Брата, по дороге водитель не заметил трещины, автомобиль провалился под лед.

