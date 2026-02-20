Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 17:29

Известный политолог оказался в списке иноагентов

Минюст внес политолога Кынева в реестр иноагентов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство юстиции России внесло политолога Александра Кынева в реестр иностранных агентов, говорится на сайте ведомства. В настоящее время эксперт проживает за пределами РФ.

Согласно данным Минюста, политолог занимался распространением недостоверных сведений о решениях руководства страны. Он также принимал участие в создании и распространении материалов, подготовленных иностранными агентами. Кроме того, установлено его сотрудничество с одной из таких нежелательных структур.

Также Министерство юстиции России включило в список иноагентов журналиста Аурена Хабичева, писателя Владимира Севриновского и Алексей Черемушкина. Последний в прошлом занимал должность главы администрации поселка Куровской в Калужской области.

Кроме того, иностранным агентом признана международная неправительственная организация European Youth Forum. Как отмечается в сообщении Минюста, эта структура распространяла недостоверные сведения, целью которых было формирование негативного образа Вооруженных сил России.

Ранее суд в Москве начал повторно рассматривать дело телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее обвиняют в неисполнении обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов.

До этого в Басманный суд столицы поступило уголовное дело актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он заочно обвиняется в распространении ложных сведений о российской армии. Материалы уже зарегистрированы, однако дата заседания пока не назначена.

В свое время Журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ужесточили приговор. Суд запретил ему заниматься администрированием сайтов сроком на три года. Наказание назначено за уклонение от обязанностей иноагента. Судьи удовлетворили ходатайство прокурора апелляционной инстанции о пересмотре приговора.

иноагенты
Минюст
общество
реестры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Могу сказать»: Трамп ответил на вопрос об ударах по Ирану
В Британии раскрыли возможно последствие для брата Карла III из-за Эпштейна
В Совфеде резко отреагировали на ожидание ЕС уступок от России
Страна ЕС обязалась спонсировать Украину до 2036 года
Сербякина раскрыла условие воссоединения с группой Serebro
«Группа риска — подростки»: психиатр о весенних обострениях
Следователи допросят спасшегося при ЧП на Байкале туриста
В Госдуме заговорили о запрете видеоигр в России
Операция, стримы, Германия, гнев из-за мигрантов: как живет Андрей Гайдулян
Политолог объяснил, почему Украина не попадет в ЕС ни при каких условиях
Путин обсудил с Совбезом оборонные исследования
Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве
Стало известно, были ли дети среди погибших на Байкале туристов
СК завершил расследование громкого дела о наживании на льготах
Путин предоставил гражданство корреспонденту из Сирии
Экс-нардеп оценил перспективу возможной отставки Зеленского
Назван победитель в масс-старте по биатлону на Олимпиаде
Кадыров показал видео с необычной экипировкой бойцов «Ахмата»
«Думала, утонула»: мать погибшей на Валааме девушки раскрыла, где ее нашли
Установлены личности погибших при трагедии с «буханкой» на Байкале
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.