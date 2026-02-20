Известный политолог оказался в списке иноагентов

Министерство юстиции России внесло политолога Александра Кынева в реестр иностранных агентов, говорится на сайте ведомства. В настоящее время эксперт проживает за пределами РФ.

Согласно данным Минюста, политолог занимался распространением недостоверных сведений о решениях руководства страны. Он также принимал участие в создании и распространении материалов, подготовленных иностранными агентами. Кроме того, установлено его сотрудничество с одной из таких нежелательных структур.

Также Министерство юстиции России включило в список иноагентов журналиста Аурена Хабичева, писателя Владимира Севриновского и Алексей Черемушкина. Последний в прошлом занимал должность главы администрации поселка Куровской в Калужской области.

Кроме того, иностранным агентом признана международная неправительственная организация European Youth Forum. Как отмечается в сообщении Минюста, эта структура распространяла недостоверные сведения, целью которых было формирование негативного образа Вооруженных сил России.

Ранее суд в Москве начал повторно рассматривать дело телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее обвиняют в неисполнении обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов.

До этого в Басманный суд столицы поступило уголовное дело актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он заочно обвиняется в распространении ложных сведений о российской армии. Материалы уже зарегистрированы, однако дата заседания пока не назначена.

В свое время Журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ужесточили приговор. Суд запретил ему заниматься администрированием сайтов сроком на три года. Наказание назначено за уклонение от обязанностей иноагента. Судьи удовлетворили ходатайство прокурора апелляционной инстанции о пересмотре приговора.