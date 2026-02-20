В МИД России раскрыли, что ждет Украину за удар по школе в Энергодаре

В МИД России раскрыли, что ждет Украину за удар по школе в Энергодаре Мирошник: Киев получит военный ответ на удар дрона ВСУ по школе в Энергодаре

Киев добьется только военного ответа в отношении непосредственных исполнителей ударов по российским школам, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре, где находились около 600 детей, дипломат назвал характеристикой киевского политического руководства.

Главное, чего они могут добиться, — это военного ответа по непосредственным виновникам такого рода актов или террористических выпадов. Россия никогда не поступает так, как делает Украина, — не ведет войну против гражданского населения, тем более против детей. Это низко, это характеристика непосредственно киевского руководства и их политических руководителей, — сказал дипломат.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА территорию школы № 4. По его словам, в общеобразовательном учреждении находились 600 учеников и 100 сотрудников учебного заведения. Беспилотник врезался в дерево, расположенное во дворе школы, после чего произошла его детонация. Никто не пострадал. Осколок БПЛА повредил остекление и фасад здания школы.

Тем временем губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что в результате массированной атаки ВСУ осталась без электроснабжения северо-западная часть Запорожской области, в том числе Энергодар. По его словам, удар пришелся по энергосетям региона. Помимо Энергодара, отключения электроэнергии коснулись населенных пунктов Великая Белозерка и Малая Белозерка. Специалисты приступили к устранению последствий аварии.