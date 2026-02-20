Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 17:32

В МИД России раскрыли, что ждет Украину за удар по школе в Энергодаре

Мирошник: Киев получит военный ответ на удар дрона ВСУ по школе в Энергодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Киев добьется только военного ответа в отношении непосредственных исполнителей ударов по российским школам, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре, где находились около 600 детей, дипломат назвал характеристикой киевского политического руководства.

Главное, чего они могут добиться, — это военного ответа по непосредственным виновникам такого рода актов или террористических выпадов. Россия никогда не поступает так, как делает Украина, — не ведет войну против гражданского населения, тем более против детей. Это низко, это характеристика непосредственно киевского руководства и их политических руководителей, — сказал дипломат.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА территорию школы № 4. По его словам, в общеобразовательном учреждении находились 600 учеников и 100 сотрудников учебного заведения. Беспилотник врезался в дерево, расположенное во дворе школы, после чего произошла его детонация. Никто не пострадал. Осколок БПЛА повредил остекление и фасад здания школы.

Тем временем губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что в результате массированной атаки ВСУ осталась без электроснабжения северо-западная часть Запорожской области, в том числе Энергодар. По его словам, удар пришелся по энергосетям региона. Помимо Энергодара, отключения электроэнергии коснулись населенных пунктов Великая Белозерка и Малая Белозерка. Специалисты приступили к устранению последствий аварии.

атаки ВСУ
школы
Запорожская область
Энергодар
Родион Мирошник
МИД России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Могу сказать»: Трамп ответил на вопрос об ударах по Ирану
В Британии раскрыли возможно последствие для брата Карла III из-за Эпштейна
В Совфеде резко отреагировали на ожидание ЕС уступок от России
Страна ЕС обязалась спонсировать Украину до 2036 года
Сербякина раскрыла условие воссоединения с группой Serebro
«Группа риска — подростки»: психиатр о весенних обострениях
Следователи допросят спасшегося при ЧП на Байкале туриста
В Госдуме заговорили о запрете видеоигр в России
Операция, стримы, Германия, гнев из-за мигрантов: как живет Андрей Гайдулян
Политолог объяснил, почему Украина не попадет в ЕС ни при каких условиях
Путин обсудил с Совбезом оборонные исследования
Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве
Стало известно, были ли дети среди погибших на Байкале туристов
СК завершил расследование громкого дела о наживании на льготах
Путин предоставил гражданство корреспонденту из Сирии
Экс-нардеп оценил перспективу возможной отставки Зеленского
Назван победитель в масс-старте по биатлону на Олимпиаде
Кадыров показал видео с необычной экипировкой бойцов «Ахмата»
«Думала, утонула»: мать погибшей на Валааме девушки раскрыла, где ее нашли
Установлены личности погибших при трагедии с «буханкой» на Байкале
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.