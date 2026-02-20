Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 13:41

Массированный удар ВСУ оставил без электроснабжения северо-запад Запорожья

Балицкий: часть Запорожской области осталась без света после атаки ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Северо-западная часть Запорожской области, в том числе Энергодар, осталась без электроснабжения в результате массированной атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, удар пришелся по энергосетям региона.

В результате массированной атаки противника по энергетическим сетям Запорожской области значительная часть северо-запада региона обесточена, — написал он.

Помимо Энергодара, отключения электроэнергии коснулись населенных пунктов Великая Белозерка и Малая Белозерка. Специалисты приступили к устранению последствий аварии.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, удар был нанесен вечером 18 февраля, в результате обстрела повреждены объекты энергетики. Глава региона подчеркнул, что профильные службы устраняют последствия атаки. В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил в регион 251 тепловую пушку.

