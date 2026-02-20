В МИД раскрыли, кто вычеркнул ЕС из переговоров по Украине

Замглавы МИД РФ Любинский: Европа самоликвидировалась из переговоров по Украине

Европа исключила сама себя из переговорного процесса по Украине самолично, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. По его словам, которые приводит РИА Новости, к такому развитию привели действия ЕС.

Европа, если рассматривать ее коллективный орган, с собственной политикой и с собственными действиями, возможность своего участия напрямую за столом переговоров вычеркнула самолично, — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует, когда состоится следующий раунд переговоров по Украине. Он не стал подтверждать появившуюся в Сети информацию о том, что новый переговорный процесс пройдет якобы на следующей неделе в Женеве.

До этого сообщалось, что Запад послал четкий сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому перед переговорами с Россией — в стране началась новая волна арестов из-за коррупционного дела. По словам немецких аналитиков, положение главы государства становится еще более шатким. Особое внимание в материале уделялось аресту экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко.