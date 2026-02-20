Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 18:48

Киев обвинили в ядерном шантаже длинной в четыре года

Балицкий: Киев выступает единственным носителем ядерной опасности для ЗАЭС

Евгений Балицкий Евгений Балицкий Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Руководство Украины представляет собой единственную ядерную угрозу для Запорожской атомной электростанции, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, на протяжении четырех лет Киев занимается шантажом, постоянно угрожая объекту.

На протяжении четырех лет мы наблюдаем линию поведения Киева, который занимается ядерным шантажом, ставя под угрозу безопасность всего мира. <...> Киевский режим на сегодняшний день единственный носитель ядерной опасности для станции, — сказал губернатор.

Глава региона также прокомментировал недавнюю инициативу генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Тот предложил ввести временное прекращение огня в районе станции. По словам губернатора, Россия никогда не отказывалась от диалога по вопросам безопасности. Однако вести переговоры с украинскими националистами не представляется возможным.

Балицкий подчеркнул, что безопасность Запорожской АЭС и всего мира от радиационной катастрофы продолжает обеспечивать исключительно российская армия. Военнослужащие делают все возможное для защиты станции и поддержания ее штатной работы, несмотря на непрекращающиеся обстрелы.

Ранее депутат Андрей Колесник заявил, что перемирие в районе Запорожской атомной станции может быть использовано украинской стороной для перегруппировки и восстановления боеспособности своих войск. По его словам, подобная пауза не принесет пользы российской армии.

Киев
ЗАЭС
Украина
Запорожская область
Евгений Балицкий
