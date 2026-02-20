В Госдуме усомнились, что перемирие у Запорожской АЭС пойдет на пользу Депутат Колесник: ВСУ могут использовать перемирие у ЗАЭС для восстановления сил

Вооруженные силы Украины могут воспользоваться перемирием у Запорожской АЭС для восстановления сил и перегруппировки войск, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, такая пауза не принесет пользы российской армии.

Прекращение огня [у Запорожской АЭС] может обернуться тем, что ВСУ воспользуются передышкой для восстановления сил. У них не так здорово идут дела, и под видом того, что хотят проконтролировать ЗАЭС, потому что она является объектом повышенной опасности, может произойти обыкновенная перегруппировка войск. МАГАТЭ вообще непонятно на чьей стороне. Точнее, понятно, что под предлогом объективности все время пытаются соблюсти интересы Украины. Я не уверен, что передышка будет нам на пользу, — пояснил Колесник.

Он добавил, что российские войска эффективно выполняют свои задачи, но нельзя допустить ослабления наступательного потенциала. По словам депутата, за Запорожской АЭС следят российские специалисты, которые считаются одними из лучших в мире, и они в полной мере осознают, как оценить ситуацию на месте.

Ранее Международное агентство по атомной энергии предложило России и Украине временно прекратить огонь для восстановления поврежденной линии электропередачи Запорожской АЭС. Причиной стало отключение резервной линии «Ферросплавная-1» 10 февраля.