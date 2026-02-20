Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 11:23

В Госдуме усомнились, что перемирие у Запорожской АЭС пойдет на пользу

Депутат Колесник: ВСУ могут использовать перемирие у ЗАЭС для восстановления сил

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины могут воспользоваться перемирием у Запорожской АЭС для восстановления сил и перегруппировки войск, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, такая пауза не принесет пользы российской армии.

Прекращение огня [у Запорожской АЭС] может обернуться тем, что ВСУ воспользуются передышкой для восстановления сил. У них не так здорово идут дела, и под видом того, что хотят проконтролировать ЗАЭС, потому что она является объектом повышенной опасности, может произойти обыкновенная перегруппировка войск. МАГАТЭ вообще непонятно на чьей стороне. Точнее, понятно, что под предлогом объективности все время пытаются соблюсти интересы Украины. Я не уверен, что передышка будет нам на пользу, — пояснил Колесник.

Он добавил, что российские войска эффективно выполняют свои задачи, но нельзя допустить ослабления наступательного потенциала. По словам депутата, за Запорожской АЭС следят российские специалисты, которые считаются одними из лучших в мире, и они в полной мере осознают, как оценить ситуацию на месте.

Ранее Международное агентство по атомной энергии предложило России и Украине временно прекратить огонь для восстановления поврежденной линии электропередачи Запорожской АЭС. Причиной стало отключение резервной линии «Ферросплавная-1» 10 февраля.

ЗАЭС
Запорожье
ВСУ
ВС РФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответил, можно ли закаливаться мороженым
Мошенники начали использовать заблокированные сервисы для обмана россиян
В США раскрыли возможные сроки удара по Ирану
Снегопад заставил москвичей дольше ждать курьеров
Врачи скрыли истинную причину смерти новорожденного в Симферополе
Названы сферы, где необходимо увеличивать производительность труда роботов
Охрана Алиева пресекла провокацию радикалов во время его визита в США
Минивэн Долиной полчаса блокировал тротуар в центре Москвы
Подсчитано, сколько россиянам нужно копить для покупки авто
Коллегия решит судьбу судьи, который арестовал покончившую с собой Галицкую
Наступление ВС России на Харьков 20 февраля: ВКС выжигают целые бригады
Шохин назвал возможные направления сотрудничества России с США
Россияне перечислили главные мужские качества
Раскрыто, как выросли продажи отечественного BMW
Внук жестоко расправился с родственниками и сдался полиции
Аналитики сравнили ситуацию вокруг Ирана с вторжением в Ирак
Москвичам рассказали, когда в столице начнется оттепель
Генерал раскрыл тайну неопознанного самолета США, пересекшего границу РФ
Раскрыто, как Польша может запустить «эффект домино» напряженности в ЕС
Солист группы Shortparis скончался после тренировки по боксу
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.