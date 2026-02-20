МАГАТЭ призвало Россию и Украину к перемирию МАГАТЭ предложило Москве и Киеву временно прекратить огонь для ремонта ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии предложило России и Украине ввести временное перемирие для ремонта поврежденной линии электропередачи Запорожской АЭС, заявили в пресс-службе организации. Поводом для обращения стало отключение резервной линии «Ферросплавная-1», которое произошло 10 февраля, предположительно, в результате военных действий.

МАГАТЭ обратилось к обеим сторонам с предложением о временном прекращении огня, чтобы обеспечить безопасную оценку ущерба и ремонт, — сказано в заявлении со ссылкой на гендиректора организации Рафаэля Гросси.

В МАГАТЭ напомнили, что подобная практика уже успешно применялась до этого. Благодаря посредничеству агентства стороны конфликта четыре раза договаривались о временных режимах тишины, что позволило провести пять ремонтов на линиях электропередачи, обеспечивающих работу Запорожской АЭС.

Ранее директор станции Юрий Черничук заявил, что ЗАЭС можно запустить только после восстановления необходимого объема воды в Каховском водохранилище. По его словам, это возможно лишь в условиях прекращения боевых действий, стабилизации обстановки и гарантий безопасности.