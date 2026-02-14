В руководстве ЗАЭС назвали условие запуска станции

Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром

Запорожскую АЭС можно запустить только после восстановления необходимого объема воды в Каховском водохранилище, заявил директор станции Юрий Черничук. По его словам, которые передает РИА Новости, это возможно лишь в условиях прекращения боевых действий, стабилизации обстановки и гарантий безопасности.

Сейчас на данный момент основная задача — это возобновить работу станции теми мощностями, которые у нас есть. Для этого нужно решить вопрос с обеспечением дополнительной водой — например, восстановить объем Каховского водохранилища для водоснабжения станции, восстановить те линии электропередачи, линии связи, которые должны позволить станции влиться в объединенную энергосистему России, — заявил Черничук.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по ситуации на ЗАЭС. По итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским американский лидер обратил внимание на то, что Россия не обстреливает объект, а, наоборот, сотрудничает с Киевом в вопросе его запуска.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси тем временем заявил, что ремонт питающей Запорожскую АЭС украинской ЛЭП «Ферросплавная-1» начался под наблюдением МАГАТЭ. По его словам, за работы отвечает украинская бригада.