Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 16:43

В руководстве ЗАЭС назвали условие запуска станции

Черничук: ЗАЭС нуждается в восстановлении Каховского водохранилища

Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Запорожскую АЭС можно запустить только после восстановления необходимого объема воды в Каховском водохранилище, заявил директор станции Юрий Черничук. По его словам, которые передает РИА Новости, это возможно лишь в условиях прекращения боевых действий, стабилизации обстановки и гарантий безопасности.

Сейчас на данный момент основная задача — это возобновить работу станции теми мощностями, которые у нас есть. Для этого нужно решить вопрос с обеспечением дополнительной водой — например, восстановить объем Каховского водохранилища для водоснабжения станции, восстановить те линии электропередачи, линии связи, которые должны позволить станции влиться в объединенную энергосистему России, — заявил Черничук.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по ситуации на ЗАЭС. По итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским американский лидер обратил внимание на то, что Россия не обстреливает объект, а, наоборот, сотрудничает с Киевом в вопросе его запуска.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси тем временем заявил, что ремонт питающей Запорожскую АЭС украинской ЛЭП «Ферросплавная-1» начался под наблюдением МАГАТЭ. По его словам, за работы отвечает украинская бригада.

Россия
Украина
ЗАЭС
Запорожье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британец выжил после 40-минутной остановки сердца
«Калашникову» вернули 17 млн рублей по громкому уголовному делу
«Не благоволили»: Авербух оценил выступление Гуменника на ОИ
Мать с ребенком чудом выжили после падения в лифте
«На 7 тыс. км»: Мелони «оставила» своих союзников в Мюнхене
В Британии назвали число колумбийских наемников в ВСУ
ИИ против ВСУ и провал операции под Сумами: новости СВО на вечер 14 февраля
Поисковики оценили возможность девушки уйти пешком с Валаама
Самолет Ан-72 не справился с посадкой в Красноярском крае
Орбан ответил Зеленскому, нагрубившему ему на Мюнхенской конференции
Обрушение в больнице под Тамбовом 14 февраля: что произошло, сколько жертв
«Бред больного»: Захарову возмутили слова Зеленского
Минобороны предложило засчитывать день на СВО за три дня работы
Жители Анапы простились с охранником, погибшим при стрельбе в техникуме
В руководстве ЗАЭС назвали условие запуска станции
Орбан предрек век унижения Европы
Политолог озвучил возможный сценарий украинского конфликта
Легендарный поезд из «Гарри Поттера» может исчезнуть
В Европе сочли, что речь Рубио в Мюнхене предназначена не для них
Больной житель Киева не пережил задержания полицией
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.