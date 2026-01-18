Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 12:00

Гросси рассказал о ремонте питающей ЗАЭС ЛЭП

Гросси: ремонт питающей ЗАЭС «Ферросплавной-1» начался под наблюдением МАГАТЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ремонт питающей Запорожскую АЭС украинской ЛЭП «Ферросплавная-1» начался под наблюдением МАГАТЭ, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, которые приводит ТАСС, за работы отвечает украинская бригада.

Ремонтные работы на резервной 330-киловольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1», соединяющей Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, начались в рамках очередного локального прекращения огня, — отметил он.

До этого аналитики отмечали, что вопрос ЗАЭС стал одним из главных тормозов на пути к мирному урегулированию. По их словам, мощности станции, которая раньше давала стране четверть всей энергии, сейчас критически важны для работы дата-центров и восстановления инфраструктуры.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по ситуации на ЗАЭС. По итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским американский лидер обратил внимание на то, что Россия не обстреливает объект, а наоборот, сотрудничает с Киевом в вопросе его запуска.

