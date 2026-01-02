Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 16:02

В США нашли новое препятствие на пути к миру на Украине

NYT: Запорожская АЭС стала камнем преткновения в мирных переговорах

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Судьба Запорожской атомной электростанции стала серьезным препятствием на пути к мирному урегулированию украинского кризиса, сообщает газета The New York Times. По данным издания, энергетические мощности станции, ранее обеспечивавшей четверть потребностей страны, необходимы для снабжения центров обработки данных и проведения восстановительных работ.

До конфликта электростанция обеспечивала примерно четверть потребностей страны в электроэнергии. По мнению экспертов в области энергетики, ее генерирующие мощности будут жизненно важны для обеспечения восстановительных работ, — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп после встречи с украинским главой Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго сделал неожиданное заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Он заявил, что Россия не осуществляет обстрелов данного объекта, положительно оценил действия российского лидера Владимира Путина и отметил, что станция находится в «довольно хорошем состоянии».

Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в районе Запорожской атомной электростанции стартовало восстановление важной линии электропередачи. По его информации, ремонтные мероприятия начались после достижения новой договоренности о временном перемирии в данной зоне и продлятся несколько суток.

ЗАЭС
переговоры
Россия
Украина
