В США нашли новое препятствие на пути к миру на Украине NYT: Запорожская АЭС стала камнем преткновения в мирных переговорах

Судьба Запорожской атомной электростанции стала серьезным препятствием на пути к мирному урегулированию украинского кризиса, сообщает газета The New York Times. По данным издания, энергетические мощности станции, ранее обеспечивавшей четверть потребностей страны, необходимы для снабжения центров обработки данных и проведения восстановительных работ.

До конфликта электростанция обеспечивала примерно четверть потребностей страны в электроэнергии. По мнению экспертов в области энергетики, ее генерирующие мощности будут жизненно важны для обеспечения восстановительных работ, — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп после встречи с украинским главой Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго сделал неожиданное заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Он заявил, что Россия не осуществляет обстрелов данного объекта, положительно оценил действия российского лидера Владимира Путина и отметил, что станция находится в «довольно хорошем состоянии».

Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в районе Запорожской атомной электростанции стартовало восстановление важной линии электропередачи. По его информации, ремонтные мероприятия начались после достижения новой договоренности о временном перемирии в данной зоне и продлятся несколько суток.