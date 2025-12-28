Вблизи Запорожской АЭС начался ремонт ключевой линии электропередачи, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х. Ожидается, что работы начались после достижения очередного соглашения о локальном прекращении огня и продлятся несколько дней.

Начались крайне важные работы по ремонту линии электропередачи в районе Запорожской АЭС после очередного локального прекращения огня, достигнутого при содействии МАГАТЭ, — говорится в сообщении.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что первый блок Запорожской АЭС полностью готов к введению в эксплуатацию. Он добавил, что в будущем также может возобновиться выработка электроэнергии.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ЗАЭС должна находиться под совместным управлением России и Международного агентства по атомной энергии.

Вместе с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что эксперты МАГАТЭ стыдливо умалчивают сведения о том, что Украина бомбит ЗАЭС. По его словам, это неправильно с их стороны.