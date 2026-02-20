Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 19:08

Генконсулом России в Монголии стал дипломат с 27-летним стажем

Новым генконсулом России в Монголии стал Артем Оганов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Генконсулом России в Монголии стал дипломат Артем Оганов, сообщила пресс-служба МИД. Он возглавлял отдел в Первом департаменте Азии.

Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Оганов Артем Валерьевич назначен генеральным консулом Российской Федерации в Дархане, Монголия, — говорится в сообщении.

Оганов состоит на дипломатической службе с 1999 года. Он занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом, в том числе работал консулом-советником генконсульства в Алма-Ате.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Вершинина послом России в Турции. Дипломат освободил пост замглавы МИД. Вершинин с 1976 года работал как в центральном аппарате МИД, так и в зарубежных представительствах, среди которых такие страны, как Марокко, Алжир, Тунис.

До этого дипломата Дмитрия Полянского назначил новым постпредом РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он представляет страну в штаб-квартире организации в Вене. Прежде он занимал должность первого заместителя постоянного представителя России при ООН.

