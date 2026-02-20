Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026

Швейцария открыла двери для переговоров по Украине

МИД Швейцарии заявил о готовности принять новый раунд переговоров по Украине

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Проведение очередного раунда переговоров по украинскому урегулированию может состояться в Швейцарии, Берн готов пойти на этот шаг, заявил ТАСС представитель Министерства иностранных дел европейской страны Пьер Ален Эльчингер. По его словам, для этого сторонам необходимо изъявить соответствующее желание.

Федеральный департамент иностранных дел (МИД. — NEWS.ru) поддерживает контакты со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги. Если стороны пожелают, Швейцария готова принять у себя очередной раунд переговоров, — сказал дипломат.

Ранее темой оперативного совещания, которое провел президент России Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности, стали переговоры по украинскому урегулированию в Женеве. Лидер РФ попросил своего помощника Владимира Мединского представить доклад об их итогах. Кроме того, глава государства предложил обсудить меры, направленные на повышение эффективности научных исследований в интересах обороноспособности страны.

До этого российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что выбор Женевы в качестве места для консультаций продиктован логистическими соображениями. При этом дипломат подчеркнул, что позиция Москвы относительно утраты Швейцарией нейтрального статуса остается неизменной.

