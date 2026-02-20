Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 19:29

«Адский суперфинал»: Захарова предсказала будущее «вурдалака-Зеленского»

Захарова назвала адским суперфиналом работу Зеленского на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский пришел к тому, что можно назвать адским суперфиналом, заявила ИС «Вести» представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат также отметила, что итогом работы политика на посту руководителя республики стали горы трупов его соотечественников.

Это не есть финал, когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися, расширенными зрачками? <...> Да это и есть вот такой вот адский суперфинал. Он, наверное, растянут слишком только для того, чтобы ни у кого не было сомнений, чтобы никто не смел потом заикнуться о героизации этого вурдалака, — заявила представитель МИД РФ.

Ранее в ответ на выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности Захарова отметила, что именно президент Украины ответственен за гибель украинских военнослужащих, а не кто-либо из европейских лидеров. Поводом для реакции стали оскорбительные высказывания в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

