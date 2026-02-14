Требования киевских властей травить спортсменов по национальному признаку являются прямым доказательством неонацистских взглядов руководства Украины, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, представитель дипломатического ведомства отметила, что президента Украины Владимира Зеленского следует привлечь к ответственности, а правозащитники обязаны выступить с протестами против неонацизма. Так Захарова отреагировала на критику украинским главой российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде под флагами других стран.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что возможный запрет русскоязычной литературы на Украине подтверждает приверженность киевского руководства нацистской идеологии. По его словам, такие действия противоречат стремлению к мирному урегулированию кризиса.