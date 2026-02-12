Зимняя Олимпиада — 2026
«Доказательство нацизма»: депутат о запрете русской литературы на Украине

Депутат Чепа сравнил украинскую власть с нацистами после запрета русских книг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Возможный запрет российской и русскоязычной литературы подтверждает приверженность украинской власти идеологии нацизма, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что это противоречит мирным усилиям по завершению конфликта.

33-й год, [надо] на Крещатике развести огромный костер, где будут жечь [Александра] Пушкина, [Льва] Толстого, [Федора] Достоевского. Прекрасно, это еще одно доказательство нацизма верхушки Украины. Пусть покажут всему народу, всему миру. Одних запретов им мало. Теперь они решили устроить кострище. Мир долго помнил тот шабаш, что устроили фашисты. История, к сожалению, по спирали развивается. Партия войны занимает активную позицию и на Украине, и во многих европейских странах. Вот попытки продолжить развязанный ими конфликт. Несмотря на какие-то усилия, заверения, это все продолжается. Мы, к сожалению, наблюдаем уже 12 лет, — высказался Чепа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Европе сегодня пытаются придать нацизму «приемлемый вид». По словам министра, внешнеполитическое ведомство РФ продолжит работать над искоренением радикальной формы фашизма на Украине и в разных частях ЕС.

Софья Якимова
