10 февраля 2026 в 10:20

Лавров раскрыл ужасающую правду о нацизме в Европе

Лавров: в Европе пытаются придать нацизму приемлемый вид

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Европе сегодня пытаются придать нацизму «приемлемый вид», заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, которые приводит ТАСС, внешнеполитическое ведомство РФ продолжит работать над искоренением радикальной формы фашизма на Украине и в разных частях ЕС.

И чтобы никогда преступления, которые были навеки осуждены, не повторялись нигде, будь то на Украине или в различных частях Европы, где сейчас пытаются придать нацизму приемлемый вид, если можно так выразиться, — отметил он.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что бывшую главу МИД Германии Анналену Бербок выбрали председателем Генассамблеи ООН в 2025 году, чтобы заставить мир забыть о Великой Отечественной войне и бесчеловечности нацистов. По ее словам, победу России захотели вымарать из мировой истории, потому что она стала мешать целям международных организаций.

Ранее Лавров заявил, что нельзя восхищаться действиями американского президента Дональда Трампа, пока мир на Украине не установлен. По его словам, речь идет о строгом отношении хозяина Белого дома к Евросоюзу и украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

