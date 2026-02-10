Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 05:09

Захарова объяснила, зачем Бербок избрали председателем ГА ООН

Захарова: Бербок избрали председателем ГА ООН для вымарывания памяти о нацистах

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывшую главу МИД Германии Анналену Бербок выбрали председателем Генассамблеи ООН в 2025 году, чтобы заставить мир забыть о Великой Отечественной войне и бесчеловечности нацистов, заявила KP.RU официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, победу России захотели вымарать из мировой истории, потому что она стала мешать целям международных организаций.

Это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое, продемонстрировать, что все это, включая 27 миллионов наших погибших сограждан, включая разрушенные города, включая Ленинград, Киев с Бабьим Яром и Сталинград, включая концлагеря и попытки геноцида Советского народа — в прошлом, — сказала дипломат.

Ранее Захарова отметила, что Москва воспринимает случаи героизации нацизма как идеологический фронт коллективного Запада против России, из-за этого на Украине к власти пришли необандеровцы. Причем обращать внимание на это начали задолго до начала спецоперации, уточнила она. Так, сначала все это наблюдалось в странах Восточной Европы, где были отработаны технологии постсоветской «декоммунизации», считает Захарова.

Также Мария Захарова резко раскритиковала уполномоченного по защите государственного языка Украины Елену Ивановскую: чиновница была бы «крайне востребована в Третьем рейхе». Поводом стали высказывания Ивановской, которая возмутилась тем, что украинцы переходят на русский язык в бытовом общении, если этого не требует законодательство.

Анналена Бербок
Германия
ГА ООН
нацисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, когда работодателю грозит штраф из-за премии сотруднику
В России могут изменить условия сдачи экзамена на права
Ущерб по делу экс-вице-губернатора Брянской области превысил 1 млрд
Ликвидировали подполковника «Альфы» СБУ: успехи ВС РФ к утру 10 февраля
«Сделать отношения снова великими»: посол о диалоге России и США
Трамп пригрозил Канаде ради «астрономических доходов»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 февраля
Названы главные ошибки при подготовке к ЕГЭ во втором полугодии
ВС США ударили по судну наркотеррористов в Тихом океане
Над Белгородской областью ПВО сбила украинский БПЛА
Захарова объяснила, зачем Бербок избрали председателем ГА ООН
Над Черным морем пролетел британский самолет-разведчик
На Сахалине произошли два ощутимых землетрясения
В Госдуме предлагают определить объемы оттока за рубеж студентов из России
Лавров озвучил позицию России по поводу Кубы и Венесуэлы
Метеорологи предупредили о сильных паводках в одном регионе России
Психолог объяснила, как избежать ревности между братьями и сестрами
В России утвердили стратегию демографической политики Дальнего Востока
Котяков высказался о пересмотре пенсионного возраста
В Хабаровском крае сошли с рельсов 25 вагонов
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.