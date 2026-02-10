Бывшую главу МИД Германии Анналену Бербок выбрали председателем Генассамблеи ООН в 2025 году, чтобы заставить мир забыть о Великой Отечественной войне и бесчеловечности нацистов, заявила KP.RU официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, победу России захотели вымарать из мировой истории, потому что она стала мешать целям международных организаций.

Это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое, продемонстрировать, что все это, включая 27 миллионов наших погибших сограждан, включая разрушенные города, включая Ленинград, Киев с Бабьим Яром и Сталинград, включая концлагеря и попытки геноцида Советского народа — в прошлом, — сказала дипломат.

Ранее Захарова отметила, что Москва воспринимает случаи героизации нацизма как идеологический фронт коллективного Запада против России, из-за этого на Украине к власти пришли необандеровцы. Причем обращать внимание на это начали задолго до начала спецоперации, уточнила она. Так, сначала все это наблюдалось в странах Восточной Европы, где были отработаны технологии постсоветской «декоммунизации», считает Захарова.

Также Мария Захарова резко раскритиковала уполномоченного по защите государственного языка Украины Елену Ивановскую: чиновница была бы «крайне востребована в Третьем рейхе». Поводом стали высказывания Ивановской, которая возмутилась тем, что украинцы переходят на русский язык в бытовом общении, если этого не требует законодательство.