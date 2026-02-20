В МИД озвучили истинную ситуацию с доверием между Россией и Западом Дипломат Биричевский: Россия и Запад находятся в минусе по доверию

Уровень доверия в отношениях России с Европой и США ушел в отрицательную зону, достигнув кризисных значений, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в ходе Недели Российского бизнеса — 2026. Дипломат отметил, что политические разногласия полностью подменили собой экономическую логику после начала специальной военной операции, указав при этом на избирательность риторики Запада, который закрывает глаза на собственные действия, включая бомбардировки Ирана, ужесточение блокады Кубы и задержания иностранных лидеров, передает корреспондент NEWS.ru.

Ну, кризис доверия — это когда мы движемся к нулю, да? А мы, ну, так надо говорить честно, с Европой и с Соединенными Штатами, ну, в минусе по доверию, — сказал дипломат.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил об отсутствии каких-либо контактов между Москвой и Североатлантическим альянсом. Дипломат отметил, что в документах блока Россия официально обозначена как «прямая угроза», и, по мнению НАТО, будет считаться таковой даже после достижения мирных договоренностей по Украине.