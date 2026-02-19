«Исключено по определению»: в МИД раскрыли отношения России и НАТО Замглавы МИД Грушко: взаимодействия между Россией и НАТО нет

Взаимодействия между Россией и НАТО нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, которые передает ТАСС, в документах Альянса РФ определена как «прямая угроза». Он добавил, что, по мнению НАТО, Россия будет представлять угрозу даже после мирного урегулирования на Украине.

Никакого взаимодействия нет, оно исключено по определению, потому что в документах НАТО теперь Россия определена как прямая, непосредственная — и вот они теперь добавили «долговременная» [угроза], — сказал он.

Ранее страны НАТО перераспределили ключевые командные должности, которые прежде занимали представители США. Европейские союзники получили руководство стратегическими штабами в Норфолке, Неаполе и Брюнсюме. Великобритания возглавила Атлантическое командование, Италия — Средиземноморское, а Польша с Германией на ротационной основе приняли командование, отвечающее за Восточную Европу.

До этого в Госдуме спрогнозировали возможный распад НАТО в случае выхода из него США. Депутат Алексей Чепа связал такой сценарий с политическими рисками и непосильными для европейских стран финансовыми обязательствами.