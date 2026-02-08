Зимняя Олимпиада — 2026
В Госдуме раскрыли, когда может развалиться НАТО

Депутат Чепа: НАТО разрушится при выходе США

НАТО прекратит существование в случае выхода из него США, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, которые передает ТАСС, этот сценарий возможен, например, в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Кроме того, для многих стран непосилен взнос в 5% ВВП.

Мы понимаем, что выход из НАТО Соединенных Штатов Америки ставит под угрозу ее существование, несмотря даже на принятые меры по увеличению финансирования [Альянса] до 5% от собственного ВВП [европейских стран НАТО], — сказал он.

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что НАТО вряд ли распадется после июльского саммита в Анкаре, несмотря на серьезные разногласия. По его словам, даже антиевропейская политика США не изменит позиции Альянса, который видит своего «главного врага» в России.

До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс выразил мнение, что военный захват Гренландии приведет к концу существования НАТО. Политик добавил, что в этом случае страшные последствия ожидают в том числе обычных людей.

