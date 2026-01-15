Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 20:03

В СВОП оценили вероятность развала НАТО после саммита в Анкаре

Член СВОП Климов: НАТО не распадется, так как держится на страхе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

НАТО вряд ли распадется после июльского саммита в Анкаре, несмотря на серьезные разногласия, сказал NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов. По его словам, даже антиевропейская политика США не изменит позиции Альянса, который видит своего главного врага в России.

Насчет развала НАТО — это маловероятно, потому что Альянс — последнее прибежище трусов. Они очень боятся, что если блок распадется, то они станутся один на один с реальными державами, которые, кстати, и так особо не собирались нападать. Но они настолько сами себя запугали, что даже в составе НАТО им некомфортно, а без него страшно, — сказал Климов.

Ранее представитель Минобороны Дании Тобиас Роед Йенсен заявил, что датские военные должны будут незамедлительно ответить силой в случае вторжения США в Гренландию. Он напомнил об указе 1952 года, согласно которому солдаты королевства защищают территорию страны без ожидания распоряжений от властей или военного руководства.

До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс выразил мнение, что военный захват Гренландии приведет к концу существования НАТО. Политик добавил, что в этом случае страшные последствия ожидают в том числе обычных людей.

Госдума
НАТО
распад
Североатлантический альянс
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Башкирии зафиксировали рост выручки от продажи сельхозтехники
«Прогресс»: Дмитриев отреагировал на неожиданные слова Мерца о России
В темнокожего футболиста «Реала» бросили банан на Кубке Испании
С трюфельным маслом: картошка в аэрогриле — рецепт на 5 с плюсом
Минфин рекордно увеличит ежедневные продажи валюты и золота
В ДНР подросток сбежал из детдома и канул в Лету
Аффирмации: что это, как притянуть удачу и деньги без магии? Готовые фразы
Раскрыто число малышей, рожденных в прифронтовом регионе с начала 2026 года
Собянин назвал срок открытия новой линии метро в Москве
В Коми сообщили об увеличении количества пострадавших от взрыва гранаты
«РФ — ответственный игрок»: Захарова раскрыла, чего США боятся в Арктике
Оскандалившийся бывший принц Эндрю начал вывозить вещи из особняка
Заставил США рыдать: Наумов посвятил отбор на ОИ погибшим родителям
Мерц назвал самую главную стратегическую ошибку Германии
В СВОП оценили вероятность развала НАТО после саммита в Анкаре
Пророчество Жириновского, «черный» Новый год в роддоме: что будет дальше
Аэрогриль вместо духовки: рыбный стейк получается сочным
Котлеты из индейки с зеленью — в аэрогриле сохраняется аромат трав
Эксперт по труду раскрыла, когда можно оспорить увольнение за прогул
«Должно быть и то и другое»: москвичи обсудили одиноких 40-летних мужчин
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.