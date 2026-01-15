В СВОП оценили вероятность развала НАТО после саммита в Анкаре Член СВОП Климов: НАТО не распадется, так как держится на страхе

НАТО вряд ли распадется после июльского саммита в Анкаре, несмотря на серьезные разногласия, сказал NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов. По его словам, даже антиевропейская политика США не изменит позиции Альянса, который видит своего главного врага в России.

Насчет развала НАТО — это маловероятно, потому что Альянс — последнее прибежище трусов. Они очень боятся, что если блок распадется, то они станутся один на один с реальными державами, которые, кстати, и так особо не собирались нападать. Но они настолько сами себя запугали, что даже в составе НАТО им некомфортно, а без него страшно, — сказал Климов.

Ранее представитель Минобороны Дании Тобиас Роед Йенсен заявил, что датские военные должны будут незамедлительно ответить силой в случае вторжения США в Гренландию. Он напомнил об указе 1952 года, согласно которому солдаты королевства защищают территорию страны без ожидания распоряжений от властей или военного руководства.

До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс выразил мнение, что военный захват Гренландии приведет к концу существования НАТО. Политик добавил, что в этом случае страшные последствия ожидают в том числе обычных людей.