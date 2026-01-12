Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 16:29

«Это будет конец»: в ЕС назвали условие, при котором рухнет НАТО

Кубилюс: военный захват Гренландии США будет концом НАТО

Фото: Xander Heinl/PHOTOTHEK/Global Look Press
Военный захват Соединенными Штатами Гренландии приведет к концу существования НАТО, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в комментарии агентству Reuters. Политик добавил, что страшные последствия ожидают не только Североатлантический альянс, но и обычных людей.

Я согласен с премьер-министром Дании в том, что это будет конец НАТО, но и среди людей это будет иметь очень, очень негативные последствия, — подчеркнул он.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин предположил, что Великобритания и Евросоюз не дадут военный ответ США на возможный захват Гренландии. По его мнению, с США, как главным спонсором НАТО, никто не захочет портить отношения.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США решили обратиться к международному праву для обоснования претензий на Гренландию, указав на оккупацию Данией острова после Второй мировой войны. По его словам, «ссылочка на ООН есть», а значит, Вашингтон захватит Гренландию якобы «законным путем».

НАТО
Гренландия
США
Андрюс Кубилюс
