Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 13:23

Пушков раскрыл хитрую уловку США с оккупацией для захвата Гренландии

Пушков: США нашли международно-правовое обоснование для претензий на Гренландию

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
США решили обратиться к международному праву для обоснования претензий на Гренландию, указав на оккупацию Данией острова после Второй мировой войны, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, «ссылочка на ООН есть», а значит, Вашингтон захватит Гренландию якобы «законным путем».

Новый поворот в гренландской эпопее Трампа. США все же решили найти некое международно-правовое обоснование для своих претензий на Гренландию, — отметил он.

До этого в Белом доме заявили, что Дания «вновь оккупировала» Гренландию после Второй мировой войны, игнорируя протокол ООН. Вашингтон призвал в отношениях с островом к «гостеприимству, а не враждебности».

Ранее китайские аналитики заявили, что удары США по Венесуэле показали необходимость реформирования ООН для восстановления репутации и доверия к ней, так как даже экстренное заседание ООН после всех событий не принесло результатов. По их словам, страны должны объединиться для обеспечения защиты международного права.

