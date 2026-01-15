В Дании назвали ответные меры в случае нападения США на Гренландию

В Дании назвали ответные меры в случае нападения США на Гренландию Минобороны Дании: военные обязаны открыть огонь при нападении США на Гренландию

Датские военные должны будут открыть огонь в случае вторжения США в Гренландию, заявил порталу The Intercept представитель Минобороны королевства Тобиас Роед Йенсен. Он напомнил об указе 1952 года, согласно которому солдаты Дании защищают территорию страны при необходимости без ожидания распоряжений от властей или военного руководства.

Датские войсковые соединения обязаны защищать территорию Дании, в том числе принимая немедленные оборонительные меры при необходимости, — сказал Йенсен.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен закурил и предложил сигарету министру по делам независимости и иностранных дел Вивиан Мотцфельдт сразу после завершения встречи по Гренландии. Переговоры, в которых также участвовали гренландский министр и высокопоставленные американские политики, продолжались примерно 50 минут.

До этого источник заявил, что приобретение Гренландии может обойтись Вашингтону в сумму не менее $700 млрд (55,2 трлн рублей). Эта оценка касается стоимости реализации идеи президента США по покупке острова.