15 января 2026 в 11:11

Датский министр схватился за сигарету после переговоров по Гренландии

Глава МИД Дании Расмуссен закурил у авто после переговоров с США по Гренландии

Ларс Лекке Расмуссен Ларс Лекке Расмуссен Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен закурил и предложил сигарету министру по делам независимости и иностранных дел Вивиан Мотцфельдт сразу после завершения встречи по Гренландии, сообщает телеканал TV2. Переговоры, в которых также участвовали гренландский министр и высокопоставленные американские политики, продолжались примерно 50 минут.

Расмуссен даже предложил Вивиан Мотцфельдт сигарету сразу после встреч, — говорится в сообщении.

Ранее Расмуссен заявил, что переговоры с американскими властями не изменили позицию Вашингтона по гренландскому вопросу. По его словам, Копенгагену не удалось добиться отказа Вашингтона от намерений по присоединению острова. Датская делегация провела встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио. В итоге глава МИД отметил, что позиция королевства была четко обозначена и доведена до американских партнеров.

Кроме того, по информации западных журналистов, Белый дом предпочитает вариант включения Гренландии в состав США путем референдума среди ее населения. Администрация американского лидера Дональда Трампа, как сообщается, изучает также возможности влияния на общественное мнение автономии, в том числе с применением кампаний по дезинформации.

