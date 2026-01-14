Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США Politico: референдум будет лучшим для Трампа вариантом присоединения Гренландии

Белый дом предпочитает вариант присоединения Гренландии к США через референдум среди местных жителей, сообщает газета Politico. По данным издания, администрация Дональда Трампа рассматривает в том числе возможность проведения кампаний по дезинформации для влияния на мнение населения этой датской автономии.

Для президента Дональда Трампа и его ключевых помощников предпочтительный путь получения контроля над Гренландией состоит в том, чтобы подтолкнуть живущих там людей проголосовать на референдуме за присоединение к США, — говорится в материале.

Ранее источник заявил, что приобретение Гренландии может обойтись Соединенным Штатам в сумму не менее $700 млрд (55,2 трлн рублей). Эта оценка касается стоимости реализации идеи президента США по покупке острова.

Кроме того, Трамп заявил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для размещения системы противоракетной обороны «Золотой купол». Глава Белого дома уточнил, что Вашингтон активно ведет разработку данной ПРО.

Также сенаторы США от обеих ведущих партий разработали законопроект, направленный на защиту территориальной целостности стран — членов НАТО. Документ, подготовленный демократом Джинн Шахин и республиканкой Лизой Мурковски, прямо запрещает использование средств Госдепа и Пентагона для планирования или проведения блокады, оккупации или аннексии территории любого члена Альянса.