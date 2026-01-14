Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 05:00

В США сенаторы разработали законопроект для защиты Гренландии от Трампа

Конгресс США подготовил законопроект о защите единства НАТО

Конгресс США в Вашингтоне
В сенате США разработан законопроект, призванный защитить территориальную целостность стран — участниц Североатлантического альянса. Документ, авторами которого стали сенаторы-женщины от обеих ведущих партий — демократ Джинн Шахин и республиканка Лиза Мурковски, прямо запрещает использовать средства Госдепа и Пентагона для планирования или осуществления блокады, оккупации или аннексии суверенной территории любого члена НАТО.

Инициатива возникла на фоне растущей обеспокоенности в Конгрессе США из-за заявлений президента Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии. Автономную территорию Дании сторонники лидера грозились захватить, в том числе, силовым путем.

Любая оккупация или захват суверенной территории союзника по НАТО представляли бы собой нарушение Устава ООН и многочисленных статей подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора НАТО, — указано в сообщении.

Авторы законопроекта предупреждают, что такой сценарий поставил бы США в конфликт с НАТО или отдельными ее членами, что потенциально привело бы к исчезновению Альянса как эффективной организации коллективной обороны. Подобный исход, как утверждается в документе, отвечал бы стратегическим интересам России и Китая, при этом существенно подрывая цели национальной безопасности США.

Ранее сообщалось, что Румыния не намерена следовать возможному примеру других европейских государств, если те решат отправить военных в Гренландию. Министр обороны страны Раду Мируцэ такими словами дал оценку переговорам Великобритании, Франции и Германии по указанному вопросу.

Конгресс США
сенаторы
Гренландия
законопроекты
