Одна из стран Евросоюза отказалась защищать Гренландию от Трампа Мируцэ: Румыния не отправит своих военных в Гренландию при аналогичном шаге ЕС

Румыния не намерена следовать возможному примеру других европейских государств, если те решат отправить военных в Гренландию, заявил министр обороны страны Раду Мируцэ в эфире телеканала Antena 3. Такими словами он дал оценку переговорам Великобритании, Франции и Германии по указанному вопросу.

Возможность отправки европейских войск в Гренландию обсуждается на уровне двух европейских ядерных держав: Франции и Великобритании. Румыния не находится в такой ситуации, у нас нет таких возможностей, — сказал Мируцэ

Министр также описал процедуру, которая потребовалась бы для такого решения в Бухаресте. Вопрос должен быть рассмотрен Высшим советом обороны страны (CSAT), а затем вынесен на голосование в парламенте.

Поводом для обсуждения стала растущая напряженность вокруг Гренландии, автономной территории Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о ее стратегической важности и желании видеть остров частью США, не исключая применения военной силы. В ответ европейские страны, включая Данию и саму Гренландию, предостерегли Вашингтон от подобных шагов.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники США по НАТО не будут и не смогут предпринять какие-либо шаги относительно Гренландии вопреки воле Вашингтона. При этом он подчеркнул, что Альянс рассматривает остров как часть своей зоны ответственности.