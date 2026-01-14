Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 02:56

Одна из стран Евросоюза отказалась защищать Гренландию от Трампа

Мируцэ: Румыния не отправит своих военных в Гренландию при аналогичном шаге ЕС

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Румыния не намерена следовать возможному примеру других европейских государств, если те решат отправить военных в Гренландию, заявил министр обороны страны Раду Мируцэ в эфире телеканала Antena 3. Такими словами он дал оценку переговорам Великобритании, Франции и Германии по указанному вопросу.

Возможность отправки европейских войск в Гренландию обсуждается на уровне двух европейских ядерных держав: Франции и Великобритании. Румыния не находится в такой ситуации, у нас нет таких возможностей, — сказал Мируцэ

Министр также описал процедуру, которая потребовалась бы для такого решения в Бухаресте. Вопрос должен быть рассмотрен Высшим советом обороны страны (CSAT), а затем вынесен на голосование в парламенте.

Поводом для обсуждения стала растущая напряженность вокруг Гренландии, автономной территории Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о ее стратегической важности и желании видеть остров частью США, не исключая применения военной силы. В ответ европейские страны, включая Данию и саму Гренландию, предостерегли Вашингтон от подобных шагов.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники США по НАТО не будут и не смогут предпринять какие-либо шаги относительно Гренландии вопреки воле Вашингтона. При этом он подчеркнул, что Альянс рассматривает остров как часть своей зоны ответственности.

Гренландия
Румыния
Евросоюз
защита
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самый северный полуостров России ждут трескучие морозы
Непогода привела к травмированию более 120 жителей Словакии
Одна из стран Евросоюза отказалась защищать Гренландию от Трампа
Украинские силовики проводят обыски в офисе партии Тимошенко
Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком городе
Женщина попыталась зарезать мужчину в Москве
«Растление молодого поколения»: в России призвали запретить игру GTA VI
В Новокузнецке проверят анализы медработников печально известного роддома
Брак и развод с Ходченковой, Голливуд: где сейчас актер Владимир Яглыч
Бандит из 90-х под Рязанью устроил наркопритон в своей квартире
Астрофизик вычислил, зачем «инопланетный корабль» вошел в Солнечную систему
Извращенец, скандалист и лжец: ради кого США взрывают Иран изнутри
Умер заведующий музыкальной частью театра кукол Образцова
Стоимость биткоина подскочила до показателя прошлой осени
Огромные очереди образовались на остановках в Киеве
Штраф за пародию на SHAMAN, иноагентство, «отмена»: как живет Гудков
ПВО отразила атаку дронов ВСУ на три региона России
Прокуратура проверит московский ТЦ после гибели птиц
«Это произошло впервые»: ICE задержала сотрудника горсовета Нью-Йорка
Фаза Луны сегодня, 14 января: избегаем конфликтов, отменяем рыбалку
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.