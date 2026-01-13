Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 18:56

Писториус признал бессилие стран НАТО перед волей Трампа

Писториус: страны НАТО не могут предпринять шаги по Гренландии вопреки воле США

Борис Писториус Борис Писториус Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Союзники США по НАТО не будут и не смогут предпринять какие-либо шаги относительно Гренландии вопреки воле Вашингтона, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции в Берлине. При этом он подчеркнул, что Альянс рассматривает остров как часть своей зоны ответственности. Прямая трансляция доступна на сайте ЕС.

Здесь речь не идет о том, чтобы что-то делать незаметно от американцев — что вообще бы не сработало — или вопреки их воле, — сказал Писториус.

Писториус добавил, что важно ясно дать понять США, что Гренландия рассматривается как часть НАТО, а ее защита — как общая задача Альянса. По его словам, безопасность в Арктике может быть обеспечена только совместными усилиями. Глава бундесвера подтвердил поддержку территориальной целостности Дании и заявил, что Германия будет участвовать в мерах по безопасности Гренландии, согласовывая их с Копенгагеном.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны — члены ЕС обсуждают возможные ответные шаги на планы США по Гренландии. Она подчеркнула, что эти консультации ведутся в закрытом режиме и не предназначены для публичного обсуждения.

