В Евросоюзе будут готовиться к возможному захвату Гренландии Каллас: Евросоюз готовит ответ на возможный захват Гренландии со стороны США

Страны — члены ЕС обсуждают возможные ответные шаги на планы США по Гренландии, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. В ходе пресс-конференции в Берлине она подчеркнула, что эти консультации ведутся в закрытом режиме и не предназначены для публичного обсуждения, передает Reuters.

Что касается Гренландии, я думаю, что публично обсуждать это неправильно. Какие инструменты у нас в руках? Мы ведем переговоры с государствами — членами, включая Данию, о том, какая ситуация и какие шаги у нас есть. Но это не для публичного обсуждения, — сказала Каллас.

Ранее глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции в Копенгагене заявил, что остров не желает становиться частью США и выбирает Данию. По его словам, также власти выбирают НАТО и Европейский союз. Политик добавил, что сейчас не время для внутренних дискуссий и раскола, а время объединиться.

Прежде политолог Андрей Кортунов заявил, что присоединение Гренландии к США может стать причиной раскола в НАТО. По его мнению, потенциальный кризис внутри Альянса из-за конфликта между Штатами и их европейскими союзниками будет иметь особое значение для России.