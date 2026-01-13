Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 13:45

Политолог оценил вероятность нападения США на Швецию после Гренландии

Политолог Кузнецов назвал бредом новость, что Швеция может стать новой целью США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вероятность военной агрессии Вашингтона в адрес Стокгольма является нулевой, а заявления на эту тему не выдерживают критики и звучат как бред, высказался в беседе с NEWS.ru политолог Глеб Кузнецов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера Швеции Эббы Буш, которая отметила, что после Гренландии приоритетной целью США может стать Швеция из-за ее запасов минеральных ресурсов. По словам эксперта, не стоит обсуждать подобные сценарии всерьез.

Новость о том, что США нападут на Швецию после Гренландии, выглядит немного бредовой. То есть эти заявления Буш — бред. Во-первых, про богатство недр — это смешно. Во-вторых, смешно рассуждать, что США будут готовить какие-то военные операции против Швеции. Это даже комментировать невозможно, — сказал Кузнецов.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США решили обратиться к международному праву для обоснования претензий на Гренландию, указав на оккупацию Данией острова после Второй мировой войны. По его словам, «ссылочка на ООН есть», а значит, Вашингтон захватит Гренландию якобы «законным путем».

США
Швеция
Гренландия
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Угадайте, что?»: Митрошина раскрыла заветное желание на Новый год
Актер Баринов высказался об уходе футболиста Баринова из «Локомотива»
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии после семи лет работы
Упал, очнулся, гипс: как уберечь себя от переломов в гололед
БПЛА атаковали Крым, Волгоградскую и Курскую области
Стало известно, какие регионы обойдет стороной эксперимент с мигрантами
Заслуженный учитель раскритиковал идею изменить статус классруков
В Госдуме захотели «привязать» семейную ипотеку к детям
Эксперт раскрыл, как обезопасить свои переводы от блокировки
Слуцкий спрогнозировал итог протестов в Иране
В Европе нашли способ надавить на США в ситуации с Гренландией
«Пичкают фармой»: на МакSим обрушилась волна хейта из-за фото с отдыха
В Госдуме сделали однозначный вывод о гибели младенцев в Новокузнецке
Скандальному роддому в Новокузнецке выделили миллионы на оборудование
МОК заявил о невмешательстве в политику после атаки США на Венесуэлу
Обнародована жуткая переписка певца Кунгурова с врачом перед смертью
Фальшивые студбилеты привели к уголовному делу в Ленобласти
В Москве задержали таксиста с крупной партией наркотиков
Спасение робота-курьера из снежной ловушки в Москве попало на видео
В Турции объяснили, какая страна сегодня стала «больным человеком мира»
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.