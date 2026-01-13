Политолог оценил вероятность нападения США на Швецию после Гренландии

Вероятность военной агрессии Вашингтона в адрес Стокгольма является нулевой, а заявления на эту тему не выдерживают критики и звучат как бред, высказался в беседе с NEWS.ru политолог Глеб Кузнецов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера Швеции Эббы Буш, которая отметила, что после Гренландии приоритетной целью США может стать Швеция из-за ее запасов минеральных ресурсов. По словам эксперта, не стоит обсуждать подобные сценарии всерьез.

Новость о том, что США нападут на Швецию после Гренландии, выглядит немного бредовой. То есть эти заявления Буш — бред. Во-первых, про богатство недр — это смешно. Во-вторых, смешно рассуждать, что США будут готовить какие-то военные операции против Швеции. Это даже комментировать невозможно, — сказал Кузнецов.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США решили обратиться к международному праву для обоснования претензий на Гренландию, указав на оккупацию Данией острова после Второй мировой войны. По его словам, «ссылочка на ООН есть», а значит, Вашингтон захватит Гренландию якобы «законным путем».