«Должно быть ясно для всех»: Гренландия послала недвусмысленный сигнал США Премьер Нильсен: Гренландия не хочет быть частью США и выбирает Данию

Гренландия не желает становиться частью США и выбирает Данию, заявил глава правительства острова Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции в Копенгагене. По его словам, также власти выбирают НАТО и Европейский союз. Политик добавил, что сейчас не время для внутренних дискуссий и раскола, а время объединиться.

Одно должно быть ясно для всех: Гренландия не хочет, чтобы ею владели США, Гренландия не хочет, чтобы ею управляли США, Гренландия не хочет быть частью США <...>. Мы выбираем Гренландию, которую знаем сегодня, — часть Датского королевства, — сказал премьер.

В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии, дополняющий их союзнические обязательства по НАТО. Согласно этому документу, США взяли на себя обязательства по обороне острова от возможной агрессии.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что присоединение Гренландии к США может стать причиной раскола в НАТО. По его мнению, потенциальный кризис внутри Альянса из-за конфликта между Штатами и их европейскими союзниками будет иметь особое значение для России. Он подчеркнул, что для РФ ключевым последствием может стать изменение баланса сил в Арктике и северной части Атлантики.