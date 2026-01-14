Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 15:08

«Имеет ключевое значение»: Трамп объяснил интерес США к Гренландии

Трамп: Гренландия нужна США для строительства системы ПРО «Золотой купол»

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Гренландия необходима США для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол», заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Глава Белого дома уточнил, что Вашингтон активно работает над разработкой ПРО.

[Гренландия] имеет ключевое значение для системы «Золотой купол», над которой мы работаем, — написал он.

Ранее бывший министр иностранных дел Дании, стратегический советник Energy Transition Minerals Йеппе Кофод выразил мнение, что страны Европы, которые десятилетиями не интересовались ресурсами Гренландии, рискуют полностью уступить остров США и Китаю. По его словам, бездействие ЕС представляет собой серьезную стратегическую ошибку.

При этом, как считает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, американский лидер не намерен остановливаться на Гренландии. По его мнению, хозяин Белого дома захочет получить и Канаду. Политик также констатировал, что Трамп активно нарушает устоявшиеся нормы международного взаимодействия.

