На Западе указали на серьезный стратегический просчет Европы по Гренландии Politico: Европа может утратить ресурсы Гренландии из-за стратегической ошибки

Страны Европы, которые десятилетиями не интересовались ресурсами Гренландии, рискуют полностью уступить остров США и Китаю, пишет Politico со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Дании, стратегического советника Energy Transition Minerals Йеппе Кофода. По оценкам издания, бездействие ЕС представляет собой серьезную стратегическую ошибку.

Как говорится в публикации, пока Европа медлила, австралийская компания с китайским участием начала готовиться к добыче в Гренландии редкоземельных металлов, критически важных для высоких технологий и обороны. Местные власти ранее блокировали такие проекты из-за радиоактивной примеси урана, но геополитическая ситуация меняется.

Возвращение президента США Дональда Трампа с его планами по контролю над островом резко усилило конкуренцию за ресурсы. Politico констатирует, что США «могут оказаться менее великодушными» и будут действовать гораздо более агрессивно, чем ЕС, который заявляет, что судьба ресурсов принадлежит гренландцам. На этом фоне недавние попытки Брюсселя наладить сотрудничество в добыче могут оказаться запоздалыми.

Газета ранее также писала, что сохранение Североатлантического альянса остается главным приоритетом Евросоюза в контексте обсуждения ситуации вокруг Гренландии. По данным издания, эта тема вызывает серьезную обеспокоенность среди европейских чиновников, прежде всего в контексте возможных последствий для НАТО.