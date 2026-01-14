Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 14:43

На Западе указали на серьезный стратегический просчет Европы по Гренландии

Politico: Европа может утратить ресурсы Гренландии из-за стратегической ошибки

Гренландия Гренландия Фото: Stefan Auth/imageBROKER.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Страны Европы, которые десятилетиями не интересовались ресурсами Гренландии, рискуют полностью уступить остров США и Китаю, пишет Politico со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Дании, стратегического советника Energy Transition Minerals Йеппе Кофода. По оценкам издания, бездействие ЕС представляет собой серьезную стратегическую ошибку.

Как говорится в публикации, пока Европа медлила, австралийская компания с китайским участием начала готовиться к добыче в Гренландии редкоземельных металлов, критически важных для высоких технологий и обороны. Местные власти ранее блокировали такие проекты из-за радиоактивной примеси урана, но геополитическая ситуация меняется.

Возвращение президента США Дональда Трампа с его планами по контролю над островом резко усилило конкуренцию за ресурсы. Politico констатирует, что США «могут оказаться менее великодушными» и будут действовать гораздо более агрессивно, чем ЕС, который заявляет, что судьба ресурсов принадлежит гренландцам. На этом фоне недавние попытки Брюсселя наладить сотрудничество в добыче могут оказаться запоздалыми.

Газета ранее также писала, что сохранение Североатлантического альянса остается главным приоритетом Евросоюза в контексте обсуждения ситуации вокруг Гренландии. По данным издания, эта тема вызывает серьезную обеспокоенность среди европейских чиновников, прежде всего в контексте возможных последствий для НАТО.

Европа
Гренландия
США
ресурсы
Дания
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ опровергли популярный миф о воде в Крещение
Названа дата прощания с Золотовицким
Мужчина хотел выкрасть изъятую за долги машину и попал в полицию
Гагарина тяжело восприняла смерть своего преподавателя Игоря Золотовицкого
Ведущие музеи Франции взвинтили цены для туристов из стран вне ЕС
Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов
Нутрициолог обозначила распространенную ошибку при похудении
В Совфеде оценили планы ЕС по введению должности спецпосланника по России
В Сети появилось видео с Гуфом в зале суда
Шмыгаля назначили министром энергетики Украины
Путин 15 января примет верительные грамоты от иностранных послов
Стало известно, с кем сотрудничает Россия по делу о теракте в «Крокусе»
Скончался старейший артист Театра сатиры
«Идет зачистка»: экс-нардеп высказался об обвинениях НАБУ против Тимошенко
СК установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе»
«Имеет ключевое значение»: Трамп объяснил интерес США к Гренландии
Пользователи «ВКонтакте» на праздниках посмотрели рекордный объем контента
«Готовит сюрприз»: синоптик Ильин раскрыл, что будет с погодой в январе
Россиянам объяснили, в каком случае могут заблокировать ИИ-контент
Адвокат ответил, что грозит доверенным лицам арестованного экс-мэра Сочи
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.