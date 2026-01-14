Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 11:53

Раскрыт главный приоритет Евросоюза в вопросе Гренландии

Politico: главным приоритетом ЕС в вопросе Гренландии остается сохранение НАТО

Город Аасиаат, Гренландия, автономная территория Дании Город Аасиаат, Гренландия, автономная территория Дании Фото: Zhang Quanwei/XinHua/Global Look Press
Сохранение Североатлантического альянса остается главным приоритетом Евросоюза в контексте обсуждения ситуации вокруг Гренландии, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По данным издания, эта тема вызывает серьезную обеспокоенность среди европейских чиновников, прежде всего в контексте возможных последствий для НАТО.

Сохранение НАТО остается главным приоритетом блока, — говорится в публикации.

Несмотря на публичные и непубличные заявления европейских чиновников, отвергающих возможность того, что Европа может «уступить» Гренландию США, в дипломатических кругах отчетливо прослеживается стремление избежать прямого конфликта с Вашингтоном.

Это серьезно, и Европа напугана, — отметил один из собеседников издания.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что статус Гренландии стал яблоком раздора между США и Европой. Он отметил, что Вашингтон хочет заполучить остров любой ценой, а Дания боится потерять территорию из-за больших имиджевых рисков.

Гренландия
Евросоюз
США
НАТО
