Президент США Дональд Трамп не остановится на Гренландии, написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его мнению, высказанному на сайте движения, глава Белого дома захочет получить и Канаду.

Даже если США заберут Гренландию себе, одного острова им будет недостаточно, им нужна будет Канада. С географией спорить бесполезно — большая часть будущего транспортного коридора является канадскими территориальными водами. Поэтому волноваться нужно не только в Копенгагене, но и в Оттаве, — написал Медведчук.

Политик заявил, что Трамп активно нарушает устоявшиеся нормы международного взаимодействия. Когда же эксперты Запада проводят аналогии между специальной операцией России и ситуацией вокруг Гренландии, такое сопоставление, подчеркнул Медведчук, оказывается неверным. Политик отметил, что Россия восстанавливает контроль над территориями, исторически принадлежавшими ей и населенными людьми, поддерживающими ее позицию.

Ранее председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что решение вопроса о Гренландии, вероятно, пойдет по мягкому сценарию. По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может вынудить Данию продать остров.