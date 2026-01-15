Атака США на Венесуэлу
«Мы не смогли»: в Дании раскрыли итоги диалога с США по Гренландии

Глава МИД Расмуссен: Дания не убедила США отказаться от желания взять Гренландию

Гренландия Гренландия Фото: Stefan Auth/imageBROKER.com/Global Look Press
Переговоры между датскими и американскими властями не привели к изменению позиции Вашингтона по вопросу Гренландии, заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. По его словам, Копенгагену не удалось убедить администрацию США отказаться от стремления присоединить остров.

Консультации прошли в Вашингтоне с участием министра иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт. Датская делегация встретилась с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио.

По итогам переговоров Расмуссен констатировал, что «красные линии» королевства были доведены до американской стороны. Дания и власти Гренландии четко обозначили свою непреклонную позицию.

Мы не смогли изменить американскую позицию. Ясно, что у президента США Дональда Трампа есть желание завоевать Гренландию. Мы очень ясно дали понять, что это не отвечает интересам королевства, — указано в сообщении.

Расмуссен добавил, что общая позиция Копенгагена и Нуука заключается в готовности к сотрудничеству, но только на условиях взаимного уважения и суверенитета. Тема остается источником напряженности в отношениях между союзниками по НАТО.

Ранее стало известно, что Белый дом предпочитает вариант присоединения Гренландии к США через референдум среди местных жителей. По данным издания Politico, администрация Трампа рассматривает в том числе возможность проведения кампаний по дезинформации для влияния на мнение населения этой датской автономии.

